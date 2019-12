Mobile Bäume gegen Wildparker in Arnsberg

In der Arnsberger Altstadt sollen ab Dienstag (03.12.2019) mobile Bäume dafür sorgen, dass Autofahrer nicht mehr falsch parken und Fußgängerbereiche zustellen.

Der eigentlich hübsche historische Steinweg hoch in die Arnsberger Altstadt gleicht an manchen Tagen einem Riesenparkplatz: die Autos parken kreuz und quer, möglichst nah an den Geschäften. Quasi wie ein endloser "Drive-in" für Museum, Buch- und Gemüsehandlungen.

Riesentaschen aus Lkw-Planen

Bunte Farbtupfer für die Altstadt.

Ein Dauerärgernis, das die Stadt jetzt ändern will. Und zwar nicht mit drögen Verkehrsschildern. Sondern mit Linden, Ginkgo, Amberbäumen & Co., die in Riesen-Pflanzkübeln stecken. Umhüllt von einem Plastiksack aus Lkw-Planen.

Im Stadtbild gibt das Farbtupfer in gelb, rot und orange. Insgesamt stellt die Stadt 40 Bäume auf. In der Größenordnung ist das in Deutschland einmalig. Die Mitarbeiter des Grünflächenamtes haben die heimischen und exotischen Bäume in 650-Liter-Kübel gepflanzt.

Das heißt: Sie können nicht einfach mit der Sackkarre transportiert und damit eventuell weggenommen werden.