Syrische Bäckerei in Siegen: Viel Andrang vor dem Zuckerfest

" Eid Mubarak " heißt " Gesegnetes Fest ". Das wünscht auch Moyad El Sahm seinen Kunden in Geisweid. Zusammen mit seiner Familie betreibt der Syrier eine Bäckerei, in der Baklava in Handarbeit herstellt wird. Gerade jetzt zum Zuckerfest ist die Süßspeise ein beliebtes Mitbringsel, um Gäste willkommen zu heißen.

Dementsprechend voll ist es in der kleinen Bäckerei, denn viele Kunden decken sich so kurz vor den Feiertagen mit vielen Lebensmitteln und auch Süßigkeiten ein. Mit dem Zuckerfest endet im Islam der Fastenmonat Ramadan. Während des Ramadans verzichten Gläubige tagsüber auf Speisen, Getränke und andere Genussmittel. Mit dem Beginn des Zuckerfestes dürfen Gläubige auch tagsüber wieder essen und das wird ausgelassen gefeiert.

Herstellung in der eigenen Backstube

In der Bäckerei von Moyad El Sahm ist viel Betrieb

Damit auch alle ihr Baklava bekommen, produziert die Bäckerei hinten in der Backstube Nachschub. Hier hat Vater Chalan El Sahm das sagen. Doppelt so viele Waren wie sonst backt er jetzt zusammen mit seiner Familie. Dabei braucht es für die Süßspeise vor allem eins: Viel Geduld. Denn die filigranen Köstlichkeiten werden alle in Handarbeit gefertigt und anschließend im Laden verkauft.

Viele Bräuche und Traditionen begleiten das Fest

Neben Baklava gehört natürlich noch Einiges mehr zum Zuckerfest. Insgesamt dauert das Fest drei Tage, der erste Höhepunkt ist das gemeinsame Gebet am ersten Festtag.

Dann findet in den Familien das erste große Festessen statt, dazu gibt es dann die köstlichen Baklava aus Nüssen und Pistazien, die mit Sirup oder Honig getränkt sind. Die sind nicht nur am Zuckerfest sehr beliebt, gerade zu Weihnachten und Silvester hat die Familie auch viel zu tun.

Gegen Abend ist die Theke leer

Gegen 18 Uhr hat Moyad El Sahm es dann fast geschafft und die letzten Tüten mit Süßigkeiten werden abgeholt. Endlich! Jetzt können auch Moyad und seine Familie die Feiertage zusammen genießen, bevor im Juni das Opferfest ansteht.

Über dieses Thema berichten wir auch am Freitag im WDR-Fernsehen in der Lokalzeit Südwestfalen um 19.30 Uhr.