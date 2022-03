Zwei Tage nach Flucht: Ukrainerin bringt Kind in NRW zur Welt

In Bad Oeynhausen hat eine Frau, nachdem sie vor dem Krieg in ihrer ukrainischen Heimat geflüchtet ist, ein Kind zur Welt gebracht. Anna Marchenko musste hochschwanger mit ihrem 17-Jährigen Sohn von Dnipro aus über die polnische Grenze fliehen. Am 4. März brachte sie dann im Krankenhaus Bad Oeynhausen ihren zweiten Sohn Daniel zur Welt, teilte die Klinik am Montag mit.

Harte Flucht aus der Ukraine