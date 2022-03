Digitale Beratung: Virtuelles Krankenhaus startet in NRW

Münster, Essen und Aachen beteiligt

Dabei startet das Virtuelle Krankenhaus erst in eine zweijährigen Pilotphase. Neben dem HDZ sind die Unikliniken in Münster, Essen und Aachen beteiligt. Und die Expertenzentren sind in dieser Zeit auf wenige, ausgewählte Krankheitsbilder beschränkt. Essen deckt mit dem Thema "Lebermetastasen" einen Bereich der Krebsmedizin ab, Münster kümmert sich um Anfragen zum Thema "Seltene Erkrankungen".

Und dann ist da noch das Feld der Infektionskrankheiten, für das Spezialisten in Essen bereitstehen. Als COVID-Patienten in großer Zahl auf den Intensivstationen behandelt werden mussten, lieferten die Kliniken in Münster und Aachen die Blaupause für das Virtuelle Krankenhaus. Sie sind also für Anfragen zur Intensivmedizin Ansprechpartner.

Versorgung auf dem Land erleichtern

Für NRW -Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ist denn auch das Virtuelle Krankenhaus NRW ein wichtiger Baustein für die medizinische Versorgung im ländlichen Raum. In weiten Teilen von Westfalen sind die Wege in ein spezialisiertes Krankenhaus weit. Aber mit digitaler Technik kommt das Expertenwissen in jeden Winkel der Region. Online können Befunde in die digitalen Fallkonferenzen eingespielt und bewertet werden.

Auch bei einer Online-Konferenz in der medizinischen Fakultät der Uni Bielefeld wollen Gesundheitsexperten aus Westfalen heute über das Virtuelle Krankenhaus sprechen. Mitveranstalter Uwe Borchers vom ZIG OWL , dem Verein zur Förderung von Innovationen in der Gesundheitswirtschaft, ist wichtig, dass die Digitalisierung beides ermöglicht: eine bessere Versorgung der Menschen im ländlichen Raum, aber auch eine Aufwertung der Region als Anbieter und Mittler von Spitzenmedizin.

Das WDR Fernsehen wird über dieses Thema in der Lokalzeit OWL berichten: 16.03.2022, 19:30 Uhr