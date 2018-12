Der Sprengstofffund in einem Wohnhaus in Bad Berleburg war nach WDR -Informationen Teil einer europaweiten Aktion gegen das organisierte Verbrechen. Ein internationales Netzwerk mit Sitz in Polen soll 80 Tonnen illegale Pyrotechnik in Polen, in die Niederlande und auch nach Deutschland verkauft haben.

Kiloweise Pyrotechnik sichergestellt

Die Stoffe werden aus dem Haus geräumt

Die deutschen Behörden durchsuchten, wie in Bad Berleburg, die Wohnungen von Käufern des illegalen Netzwerks. Auf die Spur kamen die Ermittler dem organisierten Verbrechen durch Recherchen in einschlägigen Online-Shops. In 50 deutschen Städten stellten die Ermittler 315 Kilogramm Pyrotechnik und Sprengstoffe sicher. Wieviel davon in Bad Berleburg gefunden wurde, haben die Ermittler nicht bekanntgegeben, auch nicht ob es in Deutschland Festnahmen gab.

Weitere Informationen will die Kölner Staatsanwaltschaft am Freitag (07.12.2018) bekannt geben. Sie hatte den Zoll mit der Durchsuchung beauftragt.

Explosive Stoffe kontrolliert gesprengt

Am Mittwoch (05.12.2018) wurden die explosiven Stoffe in der Wohnung in Bad Berleburg entdeckt. Sprengstoffexperten schafften sie danach aus dem Haus. Der Einsatz dauerte bis Donnerstagnachmittag (06.12.2018). Die teils unbekannten Chemikalien wurden am Stadtrand kontrolliert zur Explosion gebracht. Die Wohnung war bei der Durchsuchung leer vorgefunden worden.

Umliegende Gebäude evakuiert

Während des Einsatzes wurden benachbarte Häuser evakuiert und die Bewohner im nahegelegenen Jugendcafé untergebracht. Nach dem Einsatz durften sie in ihre Wohnungen zurückkehren.