B236-Brücke bei Altena ab Donnerstag gesperrt

Die Umleitungsstrecken der gesperrten A45 bei Lüdenscheid stehen vor der nächsten großen Belastungsprobe: In Altena wird die B236 -Brücke, die über dem Schienenverkehr verläuft, ab Donnerstag für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt. Für den Berufs- und Lieferverkehr bedeutet das noch mal längere Umwege.

Nun brauchen schon die Umleitungen Umleitungen

Bei einer Sonderprüfung haben Mitarbeiter von Straßen.NRW Risse und Schäden an den Brückenlagern festgestellt. Deshalb werden am Donnerstag entsprechende Schilder aufgestellt, die den Schwerlastverkehr von der Brücke verbannen.

Eigentlich müsste die Sperrung sofort erfolgen, heißt es von Straßen.NRW . Die B236 ist aber eine wichtige Umleitungsstrecke der gesperrten A45 und sowieso stark belastet. Deshalb müssen Ausweichmöglichkeiten erst noch bei einem Treffen diese Woche durchgeplant werden.

Entspannung der Lage nicht in Sicht

In den Nachbarkommunen im Lennetal sieht es nicht besser aus. In Nachrodt-Wiblingwerde ist eine Brücke über die Lenne nur halbseitig befahrbar, in Werdohl gibt es nur eine Behelfsbrücke. Beide sind genauso marode und müssen langfristig ersetzt werden.

