15.000 Unterschriften für Erhalt des AWO-Berufskollegs in Bielefeld

Mehr als 15.000 Menschen haben die Online-Petition für den Erhalt des Berufskolleg für Sozial- und Gesundheitswesen bislang unterzeichnet. Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs überreichen die Liste am Vormittag an den Bielefelder Oberbürgermeister Pit Clausen.

Erneute Demo gegen Schulschließung

Ab 17 Uhr wollen sie dann erneut auf die Straße gehen und für den Erhalt des Kollegs und anderer bedrohter Einrichtungen demonstrieren. Die Arbeiterwohlfahrt hatte angekündigt, die Einrichtung aus Kostengründen im kommenden Jahr schließen zu wollen. 480 junge Leute machen dort eine Ausbildung als Erzieher oder Heilerziehungspflegerin.

Die Stadt Bielefeld überlegt derzeit, das Kolleg zu übernehmen, unter anderem, weil Fachkräfte für Kitas und den offenen Ganztag dringend gebraucht werden. Allerdings muss die Bezirksregierung in Detmold die Übernahmepläne noch genehmigen. Auch der Bielefelder Rat muss noch zustimmen.

WDR 5 Stadtgespräch befasst sich mit dem Thema

Die drohende Schulschließung ist heute Abend auch Thema beim WDR 5 Stadtgespräch in Bielefeld. Bedroht die Inflation unseren Wohlfahrtsstaat? Über diese Frage wird mit dem Publikum diskutiert, denn die überall steigenden Preise bringen auch soziale Einrichtungen in Bedrängnis.

Die Arbeiterwohlfahrt in Ostwestfalen-Lippe will zum Beispiel nicht nur das Berufskolleg in Bielefeld aufgeben. Auch das AWO-Frauenhaus in Minden und eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen in Löhne sollen aus Kostengründen geschlossen werden.

