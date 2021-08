Autozulieferer Hella aus Lippstadt wird übernommen

Mit dem Unternehmen aus Frankreich soll der Autoscheinwerfer- und Elektronikhersteller aus Lippstadt zu einem neuen Unternehmen werden. Die 60 Prozent der Anteile gehören zwei Eignerfamilien des Traditionsunternehmens, die anderen 40 Prozent der Aktien werden auf dem freien Markt gehandelt. Den Aktionären wird ein Übernahmeangebot zu 60 Euro je Aktie angekündigt.

Gerüchte waberten schon lange

Erst am Donnerstag hatte Hella bestätigt, dass die 60 Prozent der Anteile verkauft werden sollen. Das war in Finanzkreisen schon seit Wochen bekannt, von der Firma und den Gesellschafterfamilien bis dahin aber weder bestätigt noch dementiert worden.

Offizielle Stellungnahmen hatte es lange Zeit nicht gegeben, auch weil bei Aktienunternehmen gezielte Informationen die Kurse an den Börsen manipulieren und deshalb schwer bestraft werden können.

Ein großer Arbeitgeber: Hella aus Lippstadt

Wichtig für die rund 5.500 Beschäftigten in Lippstadt: In den Verträgen sollen Standort- und Investitionsgarantien eingebaut sein, sagen Insider. Wie die genau aussehen, ist aber noch nicht bekannt.

Betriebsrat kündigt Statement an

Der Betriebsrat hat am Samstagabend von der Transaktion erfahren und hat für Montag eine Stellungnahme angekündigt. " Wir können jetzt dazu noch gar nichts sagen ", so ein Mitglied des Betriebsrates. Zunächst soll es am frühen Montagmorgen eine außerordentliche Betriebsratssitzung geben.

Hella hat in Lippstadt Tradition

Hella ist der mit Abstand größte private Arbeitgeber in Südwestfalen und beschäftigt am Firmenstammsitz in Lippstadt 5.500 Menschen. Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren besonders international stark gewachsen. Weltweit beschäftigt Hella 39.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das Hella-Vermögen verteilt sich auf rund 60 Familienmitglieder, die mittlerweile weit verstreut leben. Sie hätten ihre Anteile ab dem Jahr 2024 frei verkaufen können. Deshalb soll der langjährige geschäftsführende Gesellschafter Dr . Jürgen Behrend den Verkauf vorangetrieben haben.

Familiäre Weiterführung war nicht in Sicht

Eine neue Geschäftsführung aus dem Kreis der Familie soll nicht in Sicht gewesen sein. Durch den gezielten Verkauf können die Familien noch bestimmen, wie sich das Unternehmen weiter entwicklen soll. Auch eine feindliche Übernahme könne so verhindert werden, sagen Insider.

Hella hat allein im vergangenen Geschäftsjahr seinen Umsatz um 13 Prozent steigern können - auf zuletzt 6,5 Milliarden Euro. Das entspricht in etwa dem Gesamtwert des Unternehmens.