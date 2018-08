Geschäftsführer Thomas Kerstingjohänner seufzt, wenn er das weitläufige Gelände seiner Autoverwertung im ostwestfälischen Schloß Holte-Stukenbrock überblickt: " Wir haben schon zusätzliche Flächen pachten müssen, um alle Fahrzeuge unterzubringen, und täglich kommen immer noch Autos hinzu."

Viele Altdiesel könnten noch locker weiter laufen

Kaum noch Platz: Die Umweltprämien bedeuten das Ende für eigentlich noch gute Autos

Insgesamt 1.800 ältere Dieselautos warten bei Kerstingjohänner nach Marken sortiert auf ihr Ende. Die meisten sind keine 15 Jahre alt.



Ihre Ex -Besitzer haben sich im Zuge der "Umweltprämien" und aus Angst vor Fahrverboten in den letzten Monaten einen Neuwagen gekauft. Die Markenhändler geben die Altwagen dann zum Abwracken an Verwerter wie Kerstingjohänner weiter.

Weiterverkauf ausgeschlossen

Viel zu schade für die Verschrottung: Gut erhaltener VW Lupo

Denn alle Fahrzeuge müssen in den Schredder, ein Weiterverkauf ist ausgeschlossen - so wollen es die Bestimmungen der meisten Hersteller-"Umweltprämien". " Da blutet einem oft das Herz, die sind doch alle noch fahrbereit und könnten locker noch 100.000 Kilometer laufen ", schüttelt Thomas Kerstingjohänner den Kopf. " Viel zu schade zum Wegwerfen! "

Diesel-Halden schmelzen langsam

Rund 700 alte Dieselfahrzeuge warten allein auf dieser Fläche auf die Verschrottung

Andere Autoverwerter in NRW - vor allem in städtischen Ballungsräumen - haben ihre "Dieselauto-Halden" inzwischen besser abgetragen. " Wir hatten im Frühjahr bis zu 800 Autos hier stehen, jetzt sind es noch etwa 100 ", berichtet Ergin Baytemür, Chef einer Bottroper Autoverwertung.

Der Verband der Deutschen Autoverwerter schätzt, dass bei den Abwrackern in NRW immer noch Tausende Altdiesel herumstehen.

Deutsche Umwelthilfe: "Riesen Rohstoffverschwendung"

Die Deutsche Umwelthilfe und der ADAC kritisieren die "Umweltprämien" scharf: Die Produktion der Neuwagen koste immense Mengen Rohstoffe und Energie.

Motoren nur werden langsam schadstoffärmer

Höchstens 12 Jahre alt: Peugeot 407 Coupe auf dem Schrottplatz

Hinzu komme, dass die Motoren von Generation zu Generation technisch nur langsam schadstoffärmer würden. Deshalb seien die "Umweltprämien" der Autokonzerne " nichts anderes als ein Marketing-Instrument ", so die Deutsche Umwelthilfe.

Verband der Autohersteller spricht von "Zielkonflikt"