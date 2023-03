Bahnautomaten geknackt: Zwei Münsteraner gefasst

Insgesamt 20 Aufbrüche werden einem 28-Jährigen und einem 26-Jährigen zur Last gelegt. Die beiden Münsteraner agierten nach Angaben der Bundespolizei münsterlandweit und bis nach Niedersachsen hinein. Sie waren am 13. Februar auf frischer Tat am Bahnhof von Klein Reken im Kreis Borken festgenommen worden.

30.000 Euro Bargeld erbeutet

Die Serie der Automatenaufbrüche begann im Dezember vorigen Jahres am Bahnhof in Münster-Albachten. Bei zwölf Aufbrüchen sollen sie erfolgreich gewesen sein und etwa 30.000 Euro Bargeld erbeutet haben, in acht Fällen gelang der Aufbruch nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150.000 Euro.

Tatorte bis nach Niedersachsen hinein

Betroffen waren Ticket-Automaten an Bahnhöfen im Zentrum Nord in Münster, Sprakel, Albachten, Appelhülsen, Dülmen, Buldern, Maria-Veen, Borken, Reken, Klein Reken, Westbevern, Ostbevern, Hasbergen und Geeste.