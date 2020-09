Video starten, abbrechen mit Escape Autozulieferer hoffen auf Hilfen nach Spitzentreffen. 01:02 Min. . Verfügbar bis 08.09.2021.

Autozulieferer in NRW hoffen auf Hilfen

Viele Autozulieferer in NRW sind weiter in Kurzarbeit. Nach einem Spitzentreffen von Politik und Wirtschaft am Dienstagabend in Berlin hoffen sie auf finanzielle Hilfen.