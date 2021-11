Außergewöhnlicher Brückenbau über die Autobahn 2

Um 22 Uhr am Samstagabend war es plötzlich still, wo es ansonsten sehr laut ist. Die A2 , eine der am stärksten befahrenen Autobahnen Europas, wurde gesperrt – wegen einer betriebsinternen Brücke.

Ein "beinahe historischer Brückenschlag"

Europas größter Küchenhersteller Nobilia wollte seine Werke diesseits und jenseits auf beiden Seiten der Autobahn miteinander verbinden und seine vielen Lastwagen nicht mehr durch Wohngebiete schicken. Seit Jahren bereits habe es den Plan gegeben, die beiden Standorte miteinander zu verbinden, sagte Geschäftsführer Lars Bopf - jetzt sei es endlich gelungen.

Sechs Spuren umfasst die A2 an dieser Stelle. Die Brücke musste deshalb mehr als 50 Meter breit werden. Tieflader transportierten die etwa 60 Tonnen schweren Betonteile langsam an die Baustelle heran; und die wurden dann mit einem riesigen Kran auf die Pfeiler der Brücke gelegt. Um 0.36 lag das erste von acht Brückenteilen dort, wo es liegen sollte – "ein beinahe historischer Brückenschlag" , so Bopf. Der übrigens nicht nur zwei Nobilia-Werke miteinander verbindet, sondern auch zwei Städte: Auf der einen Seite der Autobahn liegt Verl, auf der anderen Gütersloh.

Aufbau erheblich verzögert

Dann aber ging es langsamer voran als gedacht. Für jedes der acht Teile hatte die höchstens eine Stunde Aufbauzeit kalkuliert. Mit Sonnenaufgang gegen halb acht sollten alle acht Teile montiert sein, so der Plan. Doch die Arbeit verzögerte sich: zunächst machten Regen und Wind die Arbeit nicht leichter. Die 60 Tonnen schweren Kolosse hingen an den Kranseilen und konnten nur Zentimeter für Zentimeter an die Arbeiter herangeführt werden, die auf dem Mittelpfeiler und den Rampen der Brücke auf die Montage warteten. Am Ende dauerte es manchmal anderthalb Stunden, bis ein Träger an seinem Platz lag.

Um 11.30 Uhr Autobahn wieder frei

Am Ende dauerte die Montage etwa zwei Stunden länger als geplant, das letzte Betonteil lag um 9.30 Uhr an seinem Platz. Um 11.30 Uhr konnte die Autobahn wieder befahren werden – eine halbe Stunde später als die vorher vereinbarte Frist. Bis die werksinternen Lastwagen die Brücken nutzen können, wird es aber noch ein paar Wochen dauern.

Stand: 07.11.2021, 13:20