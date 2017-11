Freigabe des Bielefelder A33-Teilstücks wieder verschoben

Wesentliche Arbeiten würden sehr wahrscheinlich nicht rechtzeitig fertig, teilte Straßen.NRW am Mittwoch (22.11.2017) mit. "Wir sind jetzt natürlich in einer Wetterphase, wo die Gewerke nicht durchgängig erstellt werden können", sagt Andreas Mexer von Straßen.NRW in Bielefeld. Was konkret zur Verzögerung beiträgt, könne man aus juristischen Gründen nicht im Detail benennen. "Es war ein hochgestecktes Ziel, wir hätten es erreichen können, und deshalb ist es auf jeden Fall ärgerlich, dass wir es nicht erreichen konnten."

Seit Jahrzehnten erwartet

Schon 1937 war eine Autobahn-Strecke Osnabrück-Bielefeld-Paderborn angedacht. In den 1960er Jahren wurde dann der Ausbau der A33 konkret geplant als direkte Verbindung zwischen Bielefeld und Osnabrück, den Zentren der benachbarten Wirtschaftsräume in Ostwestfalen-Lippe und Niedersachsen. Außerdem sollten Kommunen an der Bundesstraße 68, wie Halle und Borgholzhausen, vom Durchgangsverkehr entlastet werden.

Immer noch nicht komplett fertig

Bislang ist im Norden nur die Strecke von Osnabrück bis Borgholzhausen ( NRW ) befahrbar. Zwischen Bielefeld und Borgholzhausen hat die A33 immer noch eine Lücke von etwa 27 Kilometern. Laut Plan sollte die zwischen Bielefeld und Steinhagen im letzten Quartal des Jahres 2017 geschlossen werden. Die Teilstücke Steinhagen-Halle sollen dann Ende 2018 und die letzte Strecke zwischen Halle und Borgholzhausen Ende 2019 freigegeben werden.

Langwieriges Bauprojekt