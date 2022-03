Es sei mehr als ein Hilfeschrei, schreibt das Tourismus-Netzwerk Süd-Sauerland. Der Besuch der Karl-May-Festspiele beim Elspe Festival, die Schifffahrt über den Biggesee und der Gang durch die Atta-Höhle beginnen für viele mit der Anreise über die A45.

Fast eine halbe Million Gäste zählten allein diese drei touristischen Zugpferde im Kreis Olpe noch im Jahr 2019. Die Hälfte von ihnen sei über die jetzt gesperrte Autobahnbrücke angereist, sagt Wolfgang Keseberg von der Personenschifffahrt Biggesee. Für die Tourismus-Region Süd-Sauerland ist das Ruhrgebiet der Hauptmarkt.

Weniger Buchungen als in den Corona-Jahren

Die Hälfte der Gäste auf dem Biggesee kommt über die A45

Mit Blick auf den Saisonstart in den Osterferien klagt auch Lars Harsveldt vom Campingplatz "Vier Jahreszeiten" und vom Hotel Diehlberg am Biggesee: " So wenige Buchungsanfragen hatten wir nicht einmal in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021. "

Anders als bei der Pandemie sehen die Unternehmen die Schuld für die Sperrung der maroden Autobahnbrücke bei Lüdenscheid beim Bund. Durch jahrzehntelangen Investitionsstau. Während die Betriebe immer in ihre Attraktionen investiert hätten.