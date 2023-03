Spur der Verwüstung nach Autounfall in Schöppingen

Es war ein folgenschwerer Unfall in Schöppingen: Das Auto hat sich mehrmals überschlagen, als es von der Straße abkam. Erst fuhr es gegen einen Baum und dann schob es am Ende auch noch ein anderes, parkendes Auto in eine Hauswand. Das Haus wurde dabei schwer beschädigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, besteht aber keine Einsturzgefahr. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 200.000 Euro.

Ursache: Alkohol und erhöhte Geschwindigkeit

Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der 33-jährige Fahrer aus Steinfurt viel zu schnell gefahren sein soll. Dabei soll er auch unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Seine drei Mitfahrer kommen alle aus Schöppingen.

