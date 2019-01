Ein Mann ist in der Silvesternacht in Bottrop offensichtlich absichtlich in eine Menschengruppe gefahren. Dies teilte die Polizei am Dienstag (01.01.2019) mit.

Der 50-jährige Essener habe sich bei seiner Festnahme fremdenfeindlich geäußert. Die Ermittlungsbehörden gehen von einem gezielten Anschlag aus, der möglicherweise in der fremdenfeindlichen Einstellung des Fahrers begründet ist. Es lägen zudem erste Informationen über eine psychische Erkrankung des Fahrers vor.

Syrer und Afghanen unter den Verletzten

In der Bottroper Innenstadt wurden am Zentralen Omnibus-Bahnhof mindestens vier Personen, darunter syrische und afghanische Staatsangehörige, teils schwer verletzt. Schon kurz zuvor, um drei Minuten nach Mitternacht, soll der Essener versucht haben, einen Fußgänger zu überfahren. Der konnte sich aber mit einem Sprung zur Seite noch retten.

Auf seiner Flucht steuerte der Mann vor seiner Festnahme erneut in eine Menschenmenge an einer Bushaltestelle in Essen. Dort blieben alle unverletzt.

Stand: 01.01.2019, 13:51