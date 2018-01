Siegener Geschäftsmann darf Türkei verlassen

Ein Gericht in Ankara hat am Dienstag (16.01.2018) beschlossen, dass der Siegener Geschäftsmann Özel Sögut aus der Türkei ausreisen darf. Seit Dezember 2016 saß er dort in Haft.

Verhandlung vertagt

Ihm wird in der Türkei vorgeworfen, am Putschversuch beteiligt gewesen zu sein. Frei gesprochen wurde er auch am Dienstag nicht. Die Verhandlung wurde vertagt.

Özel Sögüt

Özel Sögüt hat in der Türkei eine Firma betrieben, die mit Solartechnik handelt. Im Dezember 2016 wurde sie beschlagnahmt. Sögüt wollte die Sache damals klären, reiste deshalb in die Türkei. Dort wurde er verhaftet.

Zurück zur Familie

Seitdem sitzt er in der Türkei fest. Der Prozess gegen ihn wegen angeblicher Putschbeteiligung wurde immer wieder vertagt. Jetzt darf er bis zur nächsten Verhandlung im Mai ausreisen. Nach anderthalb Jahren wird er seine Familie in Siegen wiedersehen.