Winterberg: Auszubildende wird Energiescout

Energiesparen gehört eigentlich nicht primär zur Ausbildung von Charline Kunze. Im Vier-Sterne Hotel Astenkrone in Winterberg-Altastenberg macht sie eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. In Zukunft soll sie genau hinschauen, wo sie im Hotelbetrieb Einsparmöglichkeiten entdecken kann.

Wie man die perfekte Waffel gleichzeitig energieffizient backt, hat Charline Kunze in einem Workshop gelernt.

Als erste angehende Hotelfachfrau macht sie jetzt bei der Industrie- und Handelskammer Arnsberg eine Qualifikation zum Energiescout. In Workshops lernt sie, wo sich in einem Hotelbetrieb Energiesparpotenziale verstecken.

Zum Beispiel in der Hotelküche beim Waffelbacken: Im Workshop hat Charline Kunze ausprobiert, ob eine Waffel auch dann noch perfekt wird, wenn das Waffeleisen weniger heiß ist und eine kleinere Menge Teig genommen wird. Die Antwort: Ja!

"Das hört sich nicht nach viel an, aber wenn wir das bei jeder Waffel machen, sparen wir richtig viel Energie im Hotel." Charline Kunze, Auszubildende

Der Wellnessbereich im Hotel Astenkrone soll bald erweitert werden - und das natürlich energieffizient.

Bei ihren Plänen bekommt Charline Kunze Unterstützung von IHK -Coach Serge Esterlein. Er bietet Workshops für zukünftige Energiescouts in Arnsberg an, kommt regelmäßig in die Betriebe und will Charline Kunze bei ihren Plänen unterstützen.

Die junge Frau kommt selbst aus einer Hoteliers-Familie. Von ihren Erkenntnissen soll auch ihre Familie profitieren. Und wenn bald der Wellness-Bereich des Hotels Astenkrone erweitert wird, soll die Energiescoutin einbezogen werden: Für den Anbau sind unter anderem Photovoltaik-Anlagen geplant.