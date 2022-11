Augenarzt-Kette übernimmt Versorgung in Bad Berleburg

Jeden Montag können sich Patientinnen und Patienten mit Augenleiden untersuchen lassen, ohne dass ein Facharzt anwesend ist. Die Untersuchungen führt ein Team von medizinischen Fachangestellten durch.

Die Untersuchungsergebnisse gehen in die Schweiz

Eine Fachangestellte untersucht den Patienten

Die Ergebnisse werden dann über das Internet an einen Augenarzt in der Schweiz verschickt. Der schaut sich die Befunde an und schreibt den Patienten ihre jeweilige Diagnose per E-Mail.

Lange Suche nach einem Augenarzt

Fünf Jahre hat eine Augenärztin in Bad Berleburg nach einem Nachfolger gesucht, doch niemanden gefunden. Auch andere Fachgebiete betrifft dieser Ärztemangel auf dem Land. Die Ärzte, die noch eine Praxis betreiben, nehmen oft keine neuen Patientinnen und Patienten mehr an.

Versorgungslücken schließen

Genau an diesem Problem setzt die Tele-augenärztliche Praxis an: Man habe die ländlichen Gebiete wie das Siegerland im Blick und werde dort Praxen betreiben, wo sich keine Nachfolger finden. Das sagt Dr . Kaweh Schayan-Araghi, er ist Gründer der Kette und ärztlicher Direktor.

Seit mehr als zwanzig Jahren hat die Artemis-Kette ihren Hauptsitz in Dillenburg. Ihr gehören mittlerweile etwa hundertvierzig Praxen und OP -Zentren. Nach eigenen Angaben beschäftigt das von Investoren geführte Unternehmen circa 2.000 Mitarbeitende.

Die Tele-augenärztliche Praxis in Bad Berleburg ist zwar ein Pilotprojekt mit der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Dennoch ist der Trend da: Arztpraxen sind begehrte Spekulationsobjekte, mit denen man viel Geld machen kann. Vor zwei Jahren machten die Investoren mit Sitz in Großbritannien mit der Artemis-Gruppe zwanzig Prozent Rendite.

Druck auf Ärzte könnte stiegen

Die Kette ist dank Finanzinvestoren schnell gewachsen. Der Hunger nach neuen unbesetzten Praxen ist groß - auch im Siegerland. Die Befürchtung: Ärzten könnte bei fallender Rendite geraten werden, mehr lukrative Behandlungen durchzuführen.

Patienten haben immer weniger die freie Ärztewahl

Und sollten die Patienten in Bad Berleburg weiterbehandelt werden müssen, so werden sie zur eigenen Augenklinik nach Dillenburg geschickt.

Die Lokalzeit Südwestfalen berichtet über dieses Thema im WDR Fernsehen ab 19:30 Uhr.