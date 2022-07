Saunameister kämpfen in deutscher Aufgussmeisterschaft

Im "Vaikutus", der Show-Sauna im " H2O ", finden die außergewöhnlichen Aufgüsse statt. Knapp 90 Menschen können tagsüber hier jede Stunde ein neues Spektakel genießen. Viele haben dafür sogar extra VIP -Tickets gekauft.

Saunagäste erwartet ein Mini-Theater

Beim Eröffnungsaufguss bleibt in der "Viakutus" am Donnerstagnachmittag keine Holzbank leer

Die Saunameisterinnen und -meister führen kleine, oft sehr persönliche Theaterstücke auf – und das bei 80 Grad. Dafür kümmern sie sich nicht nur um das klassische Wasser und Eis, sondern um Düfte, Musik, Kostüme und Lichteffekte.

Teilnehmende und Jury der deutschen Aufgussmeisterschaft 2022

Außerdem lernen sie eine Choreografie und üben, möglichst ästhetisch und wirkungsvoll mit ihren Handtüchern zu wedeln. Denn nur mit den richtigen Wedeltechniken verteilt sich die Hitze und Luftfeuchtigkeit gleichmäßig in der Sauna.

Internationale Jury bewertet die Aufgüsse

Ganz genau hingucken, mitschwitzen und die Leistung der Teilnehmenden bewerten wird auch die Jury – elf Saunaveteraninnen und -veteranen. Sie kommen unter anderem aus Belgien, Polen und Österreich. Kritisch bewerten werden sie auch, wie professionell die Teilnehmenden mit den Saunagästen umgehen, wie emotional die Atmosphäre ist und wie harmonisch die Teams bei den Teamaufgüssen zusammenarbeiten.

Letzte Wedelübungen für Naser Mohammady und Osman Hazrati

Viele der Teilnehmenden sind aufgeregt. Für die deutsche Meisterschaft haben sie teils monatelang geübt. Die meisten haben eine weite Anreise hinter sich – unter anderem aus Hamburg, Köln, Brandenburg und Baden-Württemberg.

Aufgeregt sind auch zwei Saunameisterinnen aus Ostwestfalen-Lippe: Tina Meier-Schlabeck und Alexandra Bansmann vom Sauna-Team des Herforder H2O.

Saunameisterinnen aus OWL wollen mit kleinen Geschichten beeindrucken

Saunameisterinnen Alexandra Bansmann und Tina Meier-Schlabeck

Meier-Schlabeck hat mit Samstagvormittag nicht ihre Wunschzeit zugelost bekommen, doch sie nimmt es sportlich. In ihrem Aufguss namens "I gave you my heart" erzählt sie die Geschichte einer Frau, die mit einem Spenderherz lebt – und das leider nicht ohne Komplikationen. Spannende Aufgüsse zu kreiieren, das sei ihre Leidenschaft.

Aufwändige Vorbereitung auf die DM

Alexandra Bansmann aus Bad Salzuflen hat an ihrem diesjährigen Sauna-Kunststück ein Jahr lang gefeilt, sagt sie. Performen darf sie es zur Primetime am Freitagabend, wenn erwartungsgemäß viele Saunagäste vor Ort sind. Mit ihrem Aufguss möchte sie, verkleidet als Shaolin-Mönch, die Geschichte eines kleinen Jungen erzählen, der in der Kampfkunst sein Glück findet.

Auf die Dritt- bis Erstplatzierten warten mehrere Hundert Euro Preisgeld und im September die Aufgussweltmeisterschaft in den Niederlanden.