Mundschutzpflicht: Fahrgast attackiert Busfahrer in Rheine

Ein ähnlicher Vorfall hatte Anfang des Monats in Frankreich für Entsetzen gesorgt. Im südfranzösischen Bayonne hatte ein Busfahrer Fahrgäste ohne Masken nicht befördern wollen. Daraufhin wurde er angegriffen und lebensgefährlich verletzt, im Krankenhaus erlitt er den Hirntod. Zahlreiche Fahrer im französischen Baskenland traten darauf in den Streik.

Ärger in Regionalbahn

Auch in der Regionalbahn von Münster nach Hamm kam es am Donnerstag (16.07.2020) zu einem Zwischenfall. Ein 38-Jähriger aus Münster weigerte sich, eine Maske aufzusetzen. Laut Auskunft des Zugbegleiters wurde er derart renitent, dass dieser schließlich die Bundespolizei um Unterstützung bat. Doch auch danach weigerte der Mann sich, eine Maske aufzusetzen.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Münsteraner schon mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war. Sie stellten eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung. Der Mann musste den Zug verlassen.

Bereitschaft zum Maskentragen

Gibt es häufig solche Weigerungen? Ein nicht repräsentatives Stimmungsbild bei verschiedenen Dienstleistern in der Region wie zum Beispiel Tankstellenbetreibern und Supermärkten zeichnet ein anderes Bild. "Die Menschen sind geradezu vorbildlich, was das Tragen von Masken angeht", so ein Sprecher eines Supermarktes in Münster.

Video starten, abbrechen mit Escape Der Widerstand gegen die Maske . Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 23.07.2020. WDR. Von Julius Hilfenhaus.

Stand: 17.07.2020, 07:43