Verlängerung für Atommüll-Zwischenlager in Ahaus

Vorbereitungen im Endlager Salzgitter

Anders als beim hochradioaktiven Müll steht schon fest, wo der schwach- und mittel-radioaktive Abfall dauerhaft gelagert wird: im ehemaligen Bergwerk Schacht Konrad in Salzgitter. Die Einlagerung dort soll - so der derzeitige Plan - in sieben Jahren beginnen. Die Phase der Einlagerung soll rund 30 Jahre dauern - also bis ins Jahr 2057. So lange darf der Müll nun in Ahaus gelagert werden.

Bei den Stoffen handelt es sich meist um Materialien, die beim Rückbau von Atomkraftwerken anfallen, das sind zum Beispiel Kabelreste oder Metallteile.