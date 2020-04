Münster: Atomkraftgegner dürfen doch demonstrieren

Genehmigung im Eilverfahren

Mit Plakaten machten die Demonstranten auf ihr Anliegen aufmerksam

Das Ordnungsamt hatte die Mahnwache zuvor untersagt. Dagegen hatte eine Bürgerinitiative erfolgeich geklagt. Allerdings mussten Auflagen zum Infektionsschutz eingehalten werden: Maximal 35 Menschen durften teilnehmen, sie mussten den Mindestabstand einhalten und einen Mundschutz tragen.

Regelmäßige Uran-Transporte

Bei dem Protest ging es um den wiederholten Transport von Atomabfällen aus der Urananreicherungsanlage in Gronau nach Russland. Die Mahnwache fand am Vormittag am Güterbahnhof in Münster statt.