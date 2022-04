Arztlotse holt Ärzte aufs Land

Marcel Frischkorn schafft Ärzte ran. Sein Schreibtisch steht bei der Wirtschaftsförderung des Kreises Soest. Als Arztlotse hat er hier eine Vollzeitstelle, kämpft gegen den Ärztemangel – und gewinnt: "Im Sommer werden wir die 25. Praxis übergeben – an einen jungen Arzt aus Frankfurt.“ Wenn einer seine Sache gut macht, spricht sich das rum.

Seit 2018 holt Marcel Frischkorn die so dringend benötigten Ärzte in die Region – aus der Region, dem Ruhrgebiet oder eben aus Frankfurt: "Inzwischen läuft viel über Mund-zu-Mund-Propaganda,“ erzählt der studierte Betriebswirt.

Aber auch jüngere Ärzte, die sich niederlassen wollen, melden sich. Marcel Frischkorn ist Wegbereiter und Wegbegleiter. Er ist gut vernetzt, kennt Fallstricke, Fördertöpfe, hat einen Draht zur Ärztekammer. Und er schaut genau hin, wer und was wo passt. Marcel Frischkorn: "Ich berate individuell. Jeder hat andere Prioritäten.“

Ältere Ärzte, die Nachfolger suchen, rufen an

Was könnte die Region für gerade diese Ärztin oder diesen Arzt interessant machen? Auf diese Frage sucht Marcel Frischkorn Antworten. "Das können eine tolle Kita gleich um die Ecke sein, viele Freizeitmöglichkeiten in der Nähe oder eine interessante Immobilie.“ So geschehen vor wenigen Wochen.