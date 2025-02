Statt Online-Date: Jugendliche schlagen Arnsberger zusammen

Ein 28-Jähriger Mann hatte sich in einem Online-Portal mit einer Frau in Arnsberg-Neheim verabredet. Mit dem Online-Date ist er möglicherweise in einen Hinterhalt gelockt worden.

Massiver Angriff durch eine Gruppe Jugendlicher

Der Arnsberger traf die Frau nicht an. Stattdessen griff ihn eine Gruppe von zehn bis 15 überwiegend Jugendlichen an und schlug in massiv zusammen.

Wegen seiner Verletzungen musste der 28-Jährige im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei schließt nicht aus, dass er von der Gruppe gezielt dorthin hingelockt wurde.