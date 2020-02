Der 51-Jährige hat laut Anklage wöchentlich Marihuana-Lieferungen von einem Großhändler bekommen. Die Droge soll er dann in kleine Päckchen verpackt und mit einem Aufschlag von bis zu 80 Prozent an Konsumenten verkauft haben. So soll er in fünf Jahren unter anderem am Arnsberger Bahnhof Marihuana im Wert von 350.000 Euro verkauft haben.

Im Prozess wird sich zeigen, ob der mutmaßliche Dealer seinen Lieferanten nennt.

Stand: 25.02.2020, 10:27