Bitcoin-Automaten gibt es in ganz Deutschland bislang nur 40 Stück. An ihnen kann man Euros gegen Krypto tauschen. Und es gibt tatsächlich Kunden, die den ersten südwestfälischen Währungsautomaten im Hofladen in Arnsberg nutzen.

Der Automat tauscht Euro in Bitcoin, Litecoin oder Ethereum.

Im Prinzip funktioniert der Bitcoin-Automat wie ein umgekehrter Geldautomat: Kunden können Bargeld einzahlen und erhalten dann per QR-Code den Gegenwert in Bitcoin, Litecoin oder Ethereum auf dem Handy gutgeschrieben. Voraussetzung dafür ist eine so genannte "Wallet", eine Art elektronisches Portemonnaie.

Geld ohne Bank

Bitcoin, Litecoin oder Ethereum sind so genannte Kryptowährungen. Sie werden nicht von einer Bank oder einem Staat ausgegeben, sondern werden elektronisch erzeugt. Es gibt von ihnen keine Geldscheine oder Münzen. Sie existieren lediglich digital – dezentral verteilt auf vielen Rechnern weltweit.

Christian Schulte probiert gerne neue Technik aus.

Für Christian Schulte, den Gründer von "hofladen-sauerland.de", ist der Bitcoin-Automat ein Experiment. Er interessiert sich privat für Kryptowährungen und entdeckte den Automat in einem Katalog. " Es ist für mich einfach reizvoll, neue Dinge auszuprobieren und zu schauen, ob sie funktionieren ", so Christian Schulte.

Kryptowährungen bleiben ein Nischenprodukt

Dass der Automat neue Kunden bringt oder den Umsatz steigert, glaubt er nicht. Dafür seien Kryptowährungen immer noch zu sehr ein Nischenprodukt. Aber zumindest hat er damit unter den Fans digitaler Zahlungsmittel für Gesprächsstoff gesorgt.

Philip Lübcke aus Sundern war der erste Kunde in Arnsberg.

Einer von ihnen ist Philipp Lübke aus Sundern. Der selbständige Energieberater war der erste Nutzer des Automaten. Sofort, als er davon gehört hatte, machte er sich auf den Weg nach Neheim und tauschte 100 Euro gegen 0,0043 Bitcoin.

Wie wirken Kursschwankungen und Inflation?

Was nach einem schlechten Deal klingt, ist für Philipp Lübke eine sinnvolle Investition: "Am Bitcoin schätze ich, dass die Geldmenge nicht durch eine Zentralbank ausgeweitet werden kann. Die Zahl von Biotins ist dagegen begrenzt – so kann es zu keiner Inflation kommen."

"Die Zahl von Biotins ist begrenzt – so kann es zu keiner Inflation kommen." Philipp Lübke, Kunde

Der Wechselkurs des Bitcoin zu Dollar oder Euro ist dagegen erheblichen Schwankungen unterworfen. Während man für einen Bitcoin 2021 noch rund 50.000 Euro bekam, sind es im Moment nur rund 23.000.