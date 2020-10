Rassistische Beleidigungen im Fußballkreis Arnsberg

Bei zwei Fußballspielen in den Kreisligen A und B im Fußballkreis Arnsberg soll es am Wochenende zu den Vorfällen gekommen sein. In Balve-Eisborn sollen Zuschauer die Fußballer des FC Neheim-Erlenbruch unter anderem als Dönermann bezeichnet und gerufen haben, sie sollten dahin gehen, wo sie herkommen. Das vermerkte der Schiedsrichter in seinem Spielbericht.

„Bis zum Abpfiff war es ein spannendes, faires Spiel“, sagt Amer Siala. Er ist 2. Vorsitzender des FC Neheim-Erlenbruch und Trainer der A-Liga-Mannschaft. „Aber als wir vom Platz gingen, mussten wir an zehn bis fünfzehn alkoholisierten Zuschauern vorbei, die uns dann so beleidigten“, berichtet Siala dem WDR.

Fußballkreis: Wir sind geschockt

In Sundern-Stockum soll ebenfalls am Wochenende bei einem Spiel in der Kreisliga B ein dunkelhäutiger Fußballer von Türkiyemspor Neheim-Hüsten von Zuschauern aus Stockum mit Affenlauten beleidigt worden sein.

Der Fußballkreis Arnsberg meldete die Vorfälle an das Sportgericht des Verbandes. „Wir sind total geschockt“, sagt Kreisgeschäftsführer Sascha Göckeler. „Ich kenne selbst als Schiedsrichter diese beiden betroffenen Mannschaften gut, sie sind immer freundlich, gehören zu uns. Ich kann das nicht verstehen, warum Menschen diese Mannschaften so verunglimpfen.“

Bis vor wenigen Wochen oder Monaten habe er solche Beleidigungen auf dem Fußballplatz nicht gekannt, sagt Trainer Amer Siala. Zuletzt aber habe es mehrfach rassistische Beleidigungen gegeben.

Stand: 13.10.2020, 14:56