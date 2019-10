Gefahrstoff-Alarm bei Staatsanwaltschaft Arnsberg

Der Fund einer unbekannte Substanz hat am Montagnachmittag (28.10.2019) in Arnsberg einen Großeinsatz ausgelöst. 150 Mitarbeiter von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. 20 Personen, die sich im Gebäude der Staatsanwaltschaft Arnsberg aufgehalten hatten, kamen mit dem Stoff in Kontakt. Sieben hätten über Atemwegsreizungen und Husten geklagt und würden versorgt, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Das Gebäude wurde geräumt. "Im Moment ist in dem Gebäude niemand mehr drin" , sagte der Sprecher. Chemikalien-Experten aus Dortmund werden in Schutzanzügen in die Behörde vordringen und Proben nehmen.