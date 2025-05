Run auf die letzten Pokalfinal-Tickets

Um Punkt 13 Uhr öffnet sich für hunderte Arminia-Fans doch noch das Tor nach Berlin. Dann gehen die Rolladen an den Containern vor der Schüco-Arena hoch. Hunderte stehen hier Schlange, um die letzten Karten fürs Pokalfinale zu ergattern. Auch Jörg Daleske, er geht seit fast 50 Jahren auf die Alm:

Ein bisschen ist das Zittern da, das wäre schon Hammer, wenn das noch klappen würde! Jörg Daleske, Arminia-Fan

Er ist Mitglied beim DSC Arminia Bielefeld und hatte bisher kein Glück in der Verlosung. Gestern Abend wurde er wie alle hier von einer Mail überrascht: Er wurde in der Nachverlosung gezogen und kann sich heute ein Ticket abholen.

Mehrere hunderte Karten in der Nachverlosung

In der ersten Verkaufsphase gingen Tickets an Dauerkarteninhaber. In der zweiten waren die Mitglieder dran, doch es gibt viel zu viele Anfragen und Tausende Fans gehen leer aus.

Nun gingen laut Arminia nochmals mehrere hundert Karten in die Nachverlosung. Dabei handele es sich um zurückgegebene Tickets und auch um Karten, die vom Schwarzmarkt aus dem Verkehr gezogen wurden.