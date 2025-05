"Heute Morgen sind wir um 8.30 Uhr aus Berlin losgefahren. Wir haben uns fest vorgenommen, die Mannschaft zu unterstützen. Weil die waren gestern schon deprimiert" , sagt Nadine Zimpel, die zusammen mit ihrem Mann und den zwei Söhnen um 13 Uhr an der Stapenhorststraße in Bielefeld steht.

Kai (l.) und Delian Vetter hoffen kommende Saison auf den Klassenerhalt

Viel ist noch nicht los. Etwa 50 Leute stehen am Straßenrand - das wird sich vermutlich ändern, wenn um 15 Uhr der Korso mit den Arminia-Profis Richtung Rathaus vorbeizieht. Natürlich denken hier noch alle an das gestrige Spiel. Überall schnappt man Wortfetzen von Hobby-Analysten auf, auch bei Delian Vetter und seinem Vater Kai: "Wenn Bazee den nicht an die Latte gehauen hätte, wäre das Spiel anders gelaufen. Und dann wäre es unser Spiel geworden."

Ich bin trotzdem stolz. Die haben sich nach dem 0:4 nicht einschüchtern lassen - haben noch zwei Tore gemacht. Alles super! Kai Vetter

Die Stadt in Schwarz-Weiß-Blau

Und dann - drei Regenschauer später - kommt der offene Truck mit der Mannschaft um kurz nach 15 Uhr angerollt. Tausende Fans sind mittlerweile da, um die Mannschaft in Empfang zu nehmen. Die Fußballer waren gegen 12 Uhr am Flughafen Paderborn-Lippstadt gelandet. Ein paar Pyros und Feuerwerkraten später ist klar: Das hier ist nicht irgendein Moment, das ist eine Sensation - davon wird man sich in Ostwestfalen-Lippe lange erzählen.

Etwas weniger als zwei Stunden hat der Bus zum Rathaus gebraucht.

" Arminia, Arminia, wir sind die größten Fans der Welt ", schallt es durch den Bielefelder Westen, während der Bus in Schrittgeschwindigkeit gen Innenstadt rollt. Wer das Lied hört und das Meer aus schwarz-weiß-blauen Klamotten sieht, könnte sich tatsächlich fragen: Haben sie recht? Sind sie wirklich die besten Fans der Welt?

Mitreißend bis zum Schluss

Ruth und Ralf Carma hatten einen guten Ausblick

Ruth und Ralf Carma genießen den Blick auf den Korso aus ihrer Wohnung. Richtig dabei sein können sie leider wegen ihres Hundes nicht, sagen sie, aber das Spektakel treibe ihnen Tränen in die Augen. Sie seien doch ziemlich von der Stimmung auf der Straße überrascht worden.

Familie Curic begleitet die Elf zum Rathausplatz

Familie Curic ist mittendrin. Eigentlich wollten sie nicht mitlaufen, erzählten sie. Aber dann habe die euphorische Stimmung auch sie einfach mitgerissen, sagt Kristian Curic. "Jetzt laufen wir, jetzt laufen wir durch bis zum Rathaus." Das ist das Ziel des Korsos. Ab 17 Uhr steht auf dem Rathausplatz die große Meisterfeier an.

Und wer noch entlang der Stapenhorststraße Fans vermisst haben sollte: Die stehen alle vor dem Rathaus - tausende.

Voller als voll: der Rathausplatz in Bielefeld

Der Moment auf den alle gewartet haben

Die Sonne steht inzwischen über dem Rathaus - Regenjacken werden ausgezogen. Der Bielefelder Chor "Shantallica" singt und alle sind bereit ihre Mannschaft zu empfangen. Und dann - etwas nach 17 Uhr - ist es soweit: Applaus, Jubel, ausgelassene Fröhlichkeit, als die Mannschaft auf den Balkon tritt.