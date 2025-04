Blau-weiße Paperschnipsel fliegen durch die Straßen

Blau-weiße Papierschnipsel sind überall am Straßenrand.

In den Straßen rund um das Stadion sieht man noch die Überreste von der Party gestern. Dominico hilft einer Bekannten den Bürgersteig zu fegen. Überall fliegen blau-weiße Papierschnipsel herum. " Ich finde es einfach toll. Das Fegen und Aufräumen gehört dazu ", er hat das Spiel im Fernsehen verfolgt und ist immer noch begeistert. " Das ist, wie wenn Deutschland Weltmeister geworden ist. " Abends hat er noch mitgefeiert, heute räumt er auf – aber mit großer Freude.

Viele Häuser sind schwarz-weiß-blau geschmückt.

Rund um das Arminia-Stadion ist es ruhig. Viele Häuser sind mit Fahnen, Schals und Trikots geschmückt. Überall sieht man Arminia-Wappen. Gestern haben hier noch Tausende gefeiert – heute bleibt neben den Partyresten eine euphorische Stimmung.

Vorfreude auf Berlin

Schiedsrichter-Influencer Qualle auf der Suche nach dem Final-T-Shirt

Im Fanshop am Stadion wird sich fleißig mit Trikots und Schals eingedeckt. Auch der Schiedsrichter-Influencer Qualle will ein neues Trikot. Eigentlich wollte er sich das Pokalfinale-Shirt holen, das die Spieler gestern nach dem Sieg trugen, aber das gibt es noch nicht zu kaufen. Der Bielefelder ist extra für das Spiel aus Mannheim angereist. " Vor dem Spiel hat fast keiner dran geglaubt, aber wir haben es geschafft ", sagt er mit etwas angeschlagener Stimme. Der 23-Jährige hat – wie sehr viele DSC -Fans – gestern noch ordentlich im Café Europa gefeiert. In Berlin will er auch dabei sein. So wie viele andere Bielefelder möchte er ein Finalticket ergattern. In einigen Tagen startet der Verkauf der Karten, vermutlich mit großem Andrang.