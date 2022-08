Baustellenunfall in Greven: Arbeiter stürzt in die Tiefe

Der junge Arbeiter war am Donnerstagnachmittag in dem Rohbau in einen Aufzugsschacht gefallen. Er stürzte aus dem dritten Stock bis hinunter ins Kellergeschoss. Er überlebte den rund 14 Meter tiefen Sturz und wurde umgehend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Auf dieser Baustelle stürzte der Arbeiter in die Tiefe

Auch am Donnerstagabend war der Zustand des 21-Jährigen noch kritisch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, geht aber nach derzeitigem Stand von einem Unfall aus. Die genauen Umstände, die zu dem Sturz geführt haben, sind noch unklar.

Über dieses Thema berichten wir in der Lokalzeit Münsterland im WDR Fernsehen um 19.30 Uhr.