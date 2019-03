Die Ärztekammer und der westfälische Hausärzteverband erwarten in den nächsten Jahren in Westfalen wieder mehr Hausärzte in den Praxen. Im Vorfeld des am Freitagabend (22.03.2019) beginnenden Hausärztetages in Münster sagte Ärztekammer-Präsident Theodor Windhorst, dass gerade bei den Medizinstudenten ein Umdenken stattfinde. 2013 gab es nur 87 neue anerkannte Allgemeinmediziner in Westfalen, 2018 waren es schon 127.

Klinik-Fachärzte werden Hausärzte

In den Kliniken gibt es Fachärzte, die als Hausarzt arbeiten wollen

Ähnlich äußerte sich der westfälische Hausärzteverband. Allgemeinmedizin werde wieder beliebter. Zur Zeit sind vor allem im westlichen Münsterland zahlreiche Hausarzt-Praxen unbesetzt. Beim Thema Hausärztemangel hoffen Ärztekammer und Hausärzteverband auch auf mehr Quereinsteiger aus den Kliniken.

Hausarzt-Beruf weniger stressig

Für angestellte Fachärzte in Kliniken - zum Beispiel Urologen - sei eine Hausarztpraxis eine gute Alternative. Der Berufsalltag sei hier wesentlich entspannter. Im Krankenhaus sorgten Schichtdienste und viel Bürokratie für Stress.