Große Aufregung am Dienstag (02.10.2018) um einen DRK -Kindergarten in Ibbenbüren: Dort sollen Erzieherinnen behinderte Kinder rüde behandelt haben. Betroffene Eltern erstatteten Anzeige, die Polizei ermittelt.

Verdeckte Filmaufnahmen

Eine RTL -Journalistin hatte in der Einrichtung verdeckt gefilmt und die Aufnahmen öffentlich gemacht. Auf den Bildern sollen Erzieherinnen in der heilpädagogischen Gruppe zu sehen sein, wie sie Kinder ruppig am Arm reißen und anschreien. In einem Fall wurde dem Bericht zufolge ein Junge geschlagen, ein anderer habe zwei Stunden alleine am Tisch sitzen müssen.

Die Leitung des Kindergartens und drei Erzieherinnen der Gruppe wurden laut des DRK-Vorstandvorsitzenden Johannes Hille fristlos entlassen.

DRK-Vorsitzender: Kündigungen waren nötig

Die Eltern der Kinder waren ahnungslos und zeigten sich geschockt. Der DRK-Vorstandvorsitzende Hille sagte am Dienstag dem WDR , er habe von den Zuständen nichts gewusst. Der Umgang mit behinderten Kindern erfordere absolute Professionalität. Die Kündigungen seien nötig und gerechtfertigt. Das DRK will nun alles daran setzen, dass Vertrauen der Eltern zurückzugewinnen.

Stand: 02.10.2018, 17:39