Die Bielefelder Geschäftsleute rechnen mit einem Ansturm. Für die Einzelhändler ist der Black Friday ein wichtiger Tag. Rabatt-Aktionen locken viele Besucher in die Innenstädte. Unter Corona-Aspekten sind Menschenmassen aber auch kritisch zu sehen.

Wird es zu voll, greift das Ordnungsamt ein

Die Stadt Bielefeld kündigt zum Wochenende eine starke Präsenz des Ordnungsamtes an. " Am Ende müssen die Leute entscheiden, ob sie unbedingt am Freitag oder Samstag in die Stadt kommen und einkaufen wollen ", erklärt Corona-Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger und appelliert an die Vernunft der Bürger. " Wir werden die Leute darauf hinweisen, dass sie freiwillig Maske tragen können oder sich vielleicht auch entfernen müssen, wenn es wirklich zu eng wird. “

Vor einem Jahr musste Innenstadt geräumt werden