Nach einem Unfall auf der Autobahn 44 bei Anröchte am Mittwochabend (08.07.2020) ist ein Autofahrer durch die Rettungsgasse am Stau vorbei gefahren. An der Unfallstelle nahm ihn dann aber die Polizei in Empfang und erstattete Anzeige.

Glimpflich geht die Sache für den Mann wohl dennoch aus: Er muss für den dreisten Verstoß nach dem alten Bußgeldkatalog 100 Euro zahlen und kommt mit einem Punkt in Flensburg davon.

Nach dem neuen Bußgeldkatalog hätte er 240 Euro zahlen, zwei Punkte bekommen und den Führerschein für enen Monat abgeben müssen. Die neuen, schärferen Sanktionen hätten bereits Ende April inkraft treten sollen. Wegen eines Formfehlers gilt aber immer noch der alte Katalog.

An Rettungsfahrzeug drangehängt