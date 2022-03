Nach Tod des Kindes: Anonyme Geldgeberinnen ermöglichen Reha

Familie Dornseifer muss nach dem Tod der Tochter wieder zusammenfinden.

Es hat gedauert, bis die Dornseifers ihr Glück wirklich fassen konnten. Am Telefon erfahren sie, dass Seniorinnen aus dem Raum Siegen ihnen die langersehnte Familienreha mit einem fünfstelligen Betrag finanzieren. " Wir wissen nur, dass es sich um zwei vermögende, ältere Damen handelt, " erzählt Kerstin Dornseifer.

" Wir brauchen diese Familienreha, um als Familie wieder neu zusammenzufinden. Der Mittelpunkt, um den sich alles in der Familie gedreht hat, ist nicht mehr da. " Thorsten Dornseifer, Laras Vater, fasst in Worte, was er fühlt. Er, seine Frau und die beiden Söhne Laurenz und Louis müssen seit Laras Tod ihr Leben neu sortieren.

Tod kam überraschend

Viele Menschen kannten Lara. Ärzte, Therapeuten, Lehrer. Lara war laut, liebte es zu singen, platzte vor Lebensfreude. Unmöglich an ihr vorbeizuschauen. Lara beeindruckte, weil sie ihr Leben liebte – trotz ihres Handicaps.

Trotz ihres Handicaps war Lara voller Lebensfreude.

Das Mädchen litt an einer Hirnfehlbildung. Trotzdem kam ihr Tod vor fast zwei Jahren völlig überraschend, denn die ganze Zeit war sie voller Leben und Energie. Die Familie hatte nicht damit gerechnet, sie schon so früh zu verlieren.

"Alleine schafft man es nicht. Es ist wichtig, dass wir uns Hilfe holen." Kerstin Dornseifer

Dornseifers Geschichte bewegt Menschen, berührt Herzen. Vor allem der aussichtlose Kampf mit der Renten- und Krankenkasse. Dreimal lehnen die Versicherungen den Antrag auf eine Familienreha im Schwarzwald ab. Immer wieder schlagen sie der Familie andere Kliniken vor, doch Dornseifers wollen nach Tannheim.

Spenderinnen wollen anonym bleiben

Tannheim ist in Deutschland die renommierteste Klinik in Sachen Trauerarbeit für die ganze Familie. " Alleine schafft man es nicht. Es ist wichtig, dass wir uns Hilfe holen, " sagt Laras Mutter Kerstin.

Der Tod von Lara kam für die Familie überraschend.

Und dann klingelt bei Dornseifers das Telefon. " Am anderen Ende der Leitung sagt jemand, sie fahren nach Tannheim – mit der ganzen Familie, " erzählt Kerstin Dornseifer. Laras Mutter will es nicht glauben. Was sie am Telefon erfährt, macht sie fassungslos.

Ihre erste Reaktion: Sie ruft ihren Mann an. Bei Thorsten Dormseifer fließen sofort die Tränen: " Aus Freude und aus Dankbarkeit. Dass es so etwas noch gibt. " Haben die Dornseifers gezögert, dieses Geschenk anzunehmen? " Nein, keine Minute. "

Fragen über Fragen: Wer sind die Spenderinnen? Wo leben sie? Woher wussten sie von Laras Geschichte? Es gibt keine Antworten. Die Spenderinnen bleiben anonym.

Die Spenderinnen bleiben unbekannt. Die Dornseifers bedanken sich mit einem Brief.

Der Kontakt zu ihnen läuft über eine dritte Person. Ihr haben Dornseifers einen Brief gegeben. Kerstin Dornseifer: " In dem haben wir Laras und unsere Geschichte beschrieben. Und dass wir so voller Dankbarkeit sind. "