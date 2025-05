Es war der 30 . Januar 2024 . Jugendliche und junge Erwachsene treffen sich an der Skateanlage in Meinerzhagen im Märkischen Kreis. Laut Zeugenaussagen will der 16 -jährige Filipp einen Streit schlichten. Am Ende, so die Staatsanwaltschaft, schlagen und treten mehrere Täter auf ihn ein. Filipp stirbt zwei Wochen später an Hirnblutungen.

Staatsanwaltschaft erhebt weitere Anklagen

Schon Ende März hatte die Staatsanwaltschaft Hagen Anklage gegen den Hauptverdächtigen erhoben. Dem 17 -Jährigen wirft sie Körperverletzung mit Todesfolge und die Beteiligung an einer Schlägerei vor.