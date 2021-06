Ahlen: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Mordes

Sie wirft den Angeschuldigten vor, in den frühen Morgenstunden des 18.03.2021 den 21 Jahre alten Mitbewohner des gleichaltrigen Angeschuldigten in der gemeinsamen Wohnung in Ahlen im Schlaf mit Messerstichen - vor allem in den Oberkörper - getötet zu haben.

Zur Beseitigung möglicher Spuren soll der jetzt 21-jährige Angeschuldigte in Abstimmung mit dem Mitangeschuldigten anschließend Feuer in dem Zimmer gelegt haben, ohne dass es dadurch aber zu erheblichen Brandschäden kam.

Angeschuldigter stellte sich der Polizei