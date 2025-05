Angelvereine aus der Region bringen die Tiere in Flüsse wie die Lippe, die Ruhr oder den Dortmund-Ems-Kanal. Auch im Ölbach in Verl-Sürenheide im Kreis Gütersloh werden heute junge Aale ausgesetzt. Organisiert wird die Aktion vom Landesfischereiverband Westfalen und Lippe. Ziel ist es, den Bestand des stark bedrohten europäischen Aals zu stabilisieren.

Am Vormittag werden die Aale zunächst auf dem Gelände des Verbands in Münster angeliefert - in einem großen Fischtransporter. Von dort aus verteilen Gewässerwarte - Menschen, die für die Pflege, Überwachung und den Schutz für Gewässer zuständig sind - aus ganz NRW die Tiere in speziellen Transportsäcken weiter.

Wanderfisch hat mit vielen Hindernissen zu kämpfen

Seit Jahren geht die Zahl der Aale in Europa stark zurück. Ein Grund dafür ist die zunehmende Zerschneidung der Flüsse durch Wehre, Schleusen und Wasserkraftanlagen. Als Wanderfisch muss der Aal weite Strecken zurücklegen - vom Atlantik bis in europäische Binnengewässer. Viele Tiere scheitern an künstlichen Hindernissen.

In Deutschland gibt es daher eine lange Tradition des Aalbesatzes. Dabei werden Glasaale direkt nach dem Fang oder etwas größere, vorgestreckte Aale eingesetzt. Bis zu 15 Jahre verbringen sie in Flüssen wie der Lippe, bevor sie sich auf den Rückweg ins Meer machen - wenn sie die vielen Hürden überleben.

Aalbesatzung hat langjährige Tradition

Auch in den kommenden Wochen geht die Aktion weiter. Am 11. Juni werden in Hamm rund 50.000 Aale in die Lippe eingesetzt. Ziel ist es, die Art langfristig zu erhalten - ohne ein generelles Fangverbot, dafür mit gezieltem Einsetzen von Aalen in Gewässer. Den Besatz junger Aale in heimische Gewässer gibt es in Deutschland und anderen europäischen Ländern schon seit über 100 Jahren.