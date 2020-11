Kindesmissbrauch: Angeklagte schweigen bei Prozess in Münster

Tag 2 am Landgericht Münster: Am Freitag sollten die Angeklagten die Möglichkeit bekommen, sich zu äußern. Aber wie schon während der Ermittlungen schwiegen sie zu den Tatvorwürfen. Dies wurde am Rande des nicht-öffentlichen Prozesses bekannt.

Der Richter kündigte an, dass sich damit die Beweisaufnahme verlängern werde. Sollten die Angeklagten weiter schweigen, könnte sich damit das ganze Verfahren in die Länge ziehen. Einer der Anwälte hat zudem einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter gestellt.

Prozessauftakt: Pädokriminellen-Netzwerk Münster. Lokalzeit Münsterland.

Am Donnerstag hatte der Prozess gegen einen Mann und eine Frau aus Münster sowie drei Männer aus Hannover, Staufenberg in Hessen und Schorfheide in Brandenburg vor dem Landgericht Münster begonnen. Die Anklage wirft den vier angeklagten Männern unter anderem schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in zahlreichen Fällen vor. Die angeklagte Frau muss sich wegen Beihilfe verantworten.