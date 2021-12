Reaktionen auf Urteil zur Amokfahrt in Volkmarsen

Enge Verbindung

Denn die Amokfahrt hat auch großen Einfluss auf Warburg. Die Kommunen liegen direkt nebeneinander und arbeiten eng zusammen. Auch im Karneval, der Umzug in Volkmarsen ist einer der größten in der Region. " Man kennt Verletzte, man kennt Betroffene, man weiß von Menschen, die Schwierigkeiten haben. " So ist der Umzug in Volkmarsen immer auch ein Sessions-Abschluss für die Karnevalsgesellschaft Ossendorf, die mit 50 bis 60 Karnevalisten bei dem Zug war.

"Noch immer ein Trauma über der Region"

Schon auf der Rückfahrt hatten einige Kollegen der freiwilligen Feuerwehr Notfallseelsorger angefragt, die auf die Menschen in Ossendorf gewartet haben. Mit dem Urteil ist jetzt für Ansgar Engemann, den Vorsitzenden der Karnevalsgesellschaft, ein Schlusspunkt erreicht: " Es ist ja schon auch einige Zeit vergangen, ich glaube schon, man kann damit abschließen, aber wir waren ja auch nicht direkt betroffen ."

Bürgermeister Tobias Scherf ist sich aber auch sicher, dass es viele Menschen gibt, die das Erlebte noch nicht aufarbeiten konnten. Wegen Corona hat es bislang keinen Karnevalsumzug mehr gegeben. Die Menschen hätten noch nicht die Chance gehabt, zusammenzukommen. " Das Trauma ist über Volkmarsen und der Region noch ein Stück weit stehengeblieben. "

Stand: 16.12.2021, 16:59