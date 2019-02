Im sauerländischen Halver hat ein Leck in einer Ammoniakleitung zu einem Feuerwehr-Großeinsatz geführt. Das Ammoniak war am frühen Samstagmorgen (02.02.2019) in einem Metall verarbeitenden Betrieb in Halver (Märkischer Kreis) ausgetreten.

Die rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten teilweise in Schutzanzügen an und konnten in der Industriehalle zunächst die Hauptzufuhr schließen.

Zwei Mitarbeiter des Betriebs kamen vorsorglich ins Krankenhaus, das sie aber bereits wieder verlassen haben. Jetzt müssen die Einsatzkräfte nach Feuerwehrangaben die Halle noch einmal durchmessen, um zu überprüfen, ob in der Leitung möglicherweise noch ein Leck sein könnte.