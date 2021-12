Alternativer Nobelpreis für russischen Umweltaktivisten

Slivyak dankte den Preisstiftern

Der 48-jährige Vladimir Slivyak wurde " für seinen langjährigen Einsatz für den Umweltschutz " geehrt wird. Die Laudatio auf ihn hielt die deutsche Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer. Sliwyak habe den zivilen Widerstand gegen die Kohle- und Atomindustrie in Russland gestärkt, so die Preisstifter.

Slivyak organisierte auch Proteste in Gronau

Er war einer der Gründer der russischen Umweltschutzorganisation Ecodefense. Zu Beginn standen die Risiken der Nutzung von Atomenergie im Mittelpunkt seiner Arbeit. Damals knüpfte er erste Kontakte nach Deutschland, vor allem nach Gronau.

Kampf gegen Atommüll aus Gronau

Die dortige Urananreicherungsanlage, die Atomkraftwerke mit dem radioaktiven Brennstoff versorgt, schickt seit den 90er-Jahren Produktionsabfälle nach Russland. Dort lagern sie in Stahlfässern unter freiem Himmel. Gemeinsam mit Anti-Atomgruppen aus dem Münsterland organisierte Slivyak seit 15 Jahren mehr als 60 Protestaktionen gegen diese Transporte.

Kohleabbau weiteres Thema

Seit einigen Jahren ist der Widerstand gegen den umweltzerstörerischen Kohleabbau in Sibirien ein weitere Pfeiler seiner Arbeit. In Datteln sprach er sich auf Demonstrationen dafür aus, auf russische Kohle beim Betrieb des neuen Kraftwerks zu verzichten.

Internationale Gespräche

Einen wichtigen Teil seiner Arbeit bilden Gespräche mit Banken und Investoren in ganz Europa. Ihnen legt er Dokumentationen vor, die belegen, welche Auswirkungen Investments in Atomkraft oder Kohleabbau haben. So gelang es ihm schon mehrmals, potentielle Geldgeber davon zu überzeugen, nicht in umweltschädliche Technologien zu investieren.