Altena: Zwischen Angriff und Willkommenskultur

Düstere Stimmung in Altena

Nach dem Angriff will der WDR in Altena einem Stimmungsbild nachspüren. Und hat Menschen getroffen, die ein düsteres Bild zeichnen: In Altena gebe es immer weniger Jobs, viele müssten anderswo nach Arbeit suchen, sagt ein 43-jähriger Mann, der in Altena aufgewachsen ist.

"Bürgermeister hat die Stadt überfordert"

Jugendliche hätten kaum noch Perspektiven, das Krankenhaus sei geschlossen worden, die einst klassische Drahtindustrie stark geschrumpft - "man hat hier nichts mehr". Mit der Aufnahme der Flüchtlinge habe der Bürgermeister die Stadt überfordert.