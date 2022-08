Horrormärchen aus Vreden wird verfilmt

Mittelalterliche Szenen im Museumsdorf in Vreden: Ein Mann steht am Pranger, ein Reiter kommt herangeprescht. Wenig später ein Dorffest: man isst und trinkt, ein Streit entsteht. Und jedes Mal ist der Tod mit von der Partie, der wartet, bis es an der Zeit ist.

Die Sage von den Düwelsteenen aus Heiden

Szenen für ein Horrormärchen, das Markus Beyer aus Südlohn gerade produziert. Seit seiner Jugend liebt der 45-Jährige Horrorfilme. Außerdem ist er Mittelalter-Fan. Nun traut er sich an eine Verfilmung, in der er diese beiden Leidenschaften ausleben kann. Darin geht es um einen armen Schuster, der nach einer Sage in Heiden auf den Teufel trifft. Der Teufel trägt einen Sack voller Steine und will den Dom von Aachen zerstören. Eine List des Schusters verhindert das.

Krankheit als Antrieb

Filmemacher Markus Beyer

Die Sage ist nur der Ausgangspunkt, erzählt Beyer. Quasi der Prolog. Sein Film erzählt von einem ganzen Dorf, dass sich auf den Teufel einlässt und mit dem Tod spielt. Mehr verrät Beyer nicht. Dass er diesen Film macht, hängt mit seiner Krankheit zusammen. Markus Beyer leidet unter einer Sarkoidose, einer Autoimmunerkrankung. Nach einem Multiorganversagen vor zwei Jahren stand sein Leben auf der Kippe. Seitdem verfolgt er seinen Traum, einen Film über die Teufelssteine von Heiden zu drehen.

Alle Freunde helfen

Viele Freunde helfen, zum Beispiel auch der Kameramann