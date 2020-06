Die Allerheiligenkirmes in Soest - die größte Altstadtkirmes in Europa - fällt in diesem Jahr aus. Das hat die Stadt Soest am Donnerstagnachmittag (18.06.2020) bekannt gegeben.

Die Stadt erklärt die Entscheidung mit der Verlängerung des Verbots für Großveranstaltungen bis Ende Oktober. "Es wäre fahrlässig, darauf zu setzen, dass wir vier Tage nach dem Auslaufen des Veranstaltungsverbotes die Allerheiligenkirmes für 1,3 Millionen Gäste eröffnen können ", sagte Bürgermeister Eckhard Ruthemeyer.

Das sei bitter, aber am Ende habe der Gesundheitsschutz Priorität.

Freizeitparkbesuch ja, Kirmes nein

Diesen Anblick wird es in Soest dieses Jahr nicht geben.

Albert Ritter, Präsident des Schaustellerbundes Deutschland, bezeichnete die Entscheidung der Stadt Soest für 400 Schausteller als Schlag in die Magengrube. Es sei extrem unfair, dass Freizeitparks mit tausenden Besuchern öffnen dürften, aber eine Kirmes wie die in Soest wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden könne.

Gastronomen und Schaustellern entgehen Umsätze von 50 Millionen Euro.

Stand: 18.06.2020, 16:03