Trotz Inflation: Ansturm auf Soester Kirmes

Stand: 07.11.2022, 07:55 Uhr

In Soest ist am Sonntagabend die 684. Allerheiligenkirmes zu Ende gegangen. Sie zog in diesem Jahr deutlich mehr Gäste an als in den Vorjahren. Dieses Mal wurde die Millionen-Grenze geknackt. Die Schausteller-Familien machten Top-Umsätze.

Von Elfie Schader