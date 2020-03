Die Proteste der Milchbauern am Montag (09.03.2020) unter anderem in Werl waren offenbar erfolgreich: Der Milchpreis soll steigen. Der Discounter Aldi hat sich mit verschiedenen Molkereien auf neue Preise geeinigt. Das wurde am Freitag (13.03.2020) bekannt.

Landwirte hatten Aldi-Werkstore blockiert

Mehr als 150 Landwirte hatten die Werkstore von Aldi unter anderem in Werl, Eschweiler und Radevormwald mit Traktoren blockiert. Auch an Zentrallagern des Discounters wurde protestiert. Nun wird der Konzern mehr bezahlen als in den vergangenen Monaten. Inoffiziell ist die Rede von einem Plus von 5 Cent, bestätigt ist das noch nicht.

Milchbauern sehr erleichtert

Viele Marktbeobachter waren von sinkenden Preisen ausgegangen, weil die weltweite Nachfrage zur Zeit sinkt und weltweit weniger für Milch gezahlt wird.